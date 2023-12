Il direttore di Calciomercato.com Giancarlocommenta così lain Serie A, dopo la vittoria dellacontro il Monza: "Lo scudetto sarà comunque dell'(opinione personale), ma attraverso una trama diversa rispetto a quella attuale. Non più un monologo, come sembrava, ma un dialogo da interrompere, una gerarchia da ricostituire. Comunque la si voglia vedere, tutta un'altra storia da raccontare, in cui la Juve non sarebbe più una comprimaria occasionale".