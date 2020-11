Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, "la Juventus non vinceva con tre gol di scarto in trasferta in Serie A dal febbraio 2019 e non ne segnava quattro fuori casa dal l’aprile 2018. A voler essere pignoli, l’unico neo del pomeriggio romagnolo è quella rete subita, la quinta in cinque turni di campionato". Dunque, notizie positive per Andrea Pirlo, che ieri ha voluto rivolgere un pensiero alla sua Juventus, nel giorno del compleanno della società bianconera: 123 anni della Signora, con i primi tre punti in trasferta da allenatore e rimettendo la squadra sul sentiero giusto verso il decimo titolo di fila.