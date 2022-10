#Under15 | Decisiva la rete di Suazo nella vittoria della 2° giornata di campionato



Juventus - Como [1-0] #ForzaJuve — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 2, 2022

Laottiene la seconda vittoria in altrettante gare in questo inizio di campionato. Dopo il successo contro la Sampdoria, arriva quello contro il. Termina 1-0 il match disputato tra le mura amiche; decide il gol di Suazo al 39esimo del secondo tempo. La squadra allenata da Benesperi rimane quindi in vetta alla classifica con sei punti conquistati su 6.