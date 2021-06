"Primo successo in Copa America per l'Uruguay che, nella notte, ha sconfitto 2-0 la Bolivia: autogol di Quinteros e rete di Cavani. Compleanno con vittoria, quindi, per Rodrigo Bentancur, sceso in campo al 61' rilevando De La Cruz. Prossima sfida, per La Celeste, contro il Paraguay il prossimo 29 giugno.



Oggi giornata di pausa sia per la Copa America che per EURO 2020, che ripartirà domani con gli ottavi di finale. Ad aprire gli scontri diretti il Galles di Aaron Ramsey, che affronterà la Danimarca, poi tocca all'Italia di Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi: alle 21:00 gli azzurri se la vedranno con l'Austria a Wembley".



Dal sito ufficiale della Juventus.