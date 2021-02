Sabato pomeriggio da partita di cartello: la Juventus, alle 18, ospita la Roma puntando al sorpasso in classifica. I giallorossi vengono da due vittorie in campionato, ma sono alle prese con la diatriba tra Dzeko e Fonseca. Un po’ per l’incertezza sulla presenza dell’attaccante, molto per la serie negativa sugli scontri diretti (allo Stadium la Juve ha vinto dieci partite su undici perdendo solo quella, ininfluente, dello scorso 1 agosto), la Roma resta poco affidabile per analisti e scommettitori di Planetwin365. Il successo bianconero è dato a 1,75, il blitz romanista è ritenuto molto più improbabile, a 4,16. Quanto alle preferenze dei giocatori, il 54% punta dritto alla vittoria dei padroni di casa, in crescita e con la fiducia a mille dopo la vittoria nella gara di andata in Coppa Italia con l’Inter. Per la Roma “vota” solo il 23%.