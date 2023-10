Proprio lui, proprio Georgiy. In questo pomeriggio di gare valide per le qualificazioni a, è stato il talentuoso centrocampista classe 2022 delloa trascinare l'al successo contro la Macedonia del Nord, con il momentaneo sorpasso in classifica sull'in campo in questi minuti contro Malta. Per lui un gol - una prodezza balistica forse un po' fortunata, comunque cercata con voglia e determinazione - ma anche e soprattutto tanta qualità al servizio della squadra, in un match giocato ad alto livello in cui solo una grande parata del portiere avversario gli ha negato la gioia della doppietta personale.- Tutti "lampi" che hanno riacceso i riflettori su di lui, e in particolare dalle parti della, dove è al lavoro un certo Cristianoche da tempo ha il suo nome sul taccuino e che di recente ha inviato i suoi scout a osservarlo da vicino nel match di Anversa in Champions League. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, saranno due per i bianconeri i fattori di cui tenere conto: la valutazione dello Shakhar Donetsk, che non cederà il cartellino di Sudakov per meno di, e la grande concorrenza dei club di Premier League conche si sono inseriti con forza nella corsa. Servirà dunque un'importante accelerata per non farsi sfuggire il giovane trequartista ucraino. Il mercato di gennaio, quando si dovrà intervenire anche per colmare i buchi a centrocampo, potrebbe già essere una buona occasione.