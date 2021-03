Un giocatore totale. Guai a dire 'completo', perché a quell'età non lo si è mai. Ma Nicolò Rovella, di proprietà Juventus e al momento ancora al Genoa, ha dimostrato tanti motivi validi per meritare il bianconero. E magari sin da subito, dato il tasso di qualità dei bianconeri in questa stagione e proprio in quella zona nevralgica del campo.



DOMINATO - Fino agli ultimi istanti di nervosismo che hanno portato all'espulsione - succeduta, quella di Rovella, al rosso già preso da Scamacca -, Nicolò era stat semplicemente perfetto. Sia nel filtrare gli inserimento di Vllar e Garcia, sia nel provare a ripartire con qualità e costanza. Con l'arte della semplicità, nella furia rossa totalmente necessaria. Ha giocato centrale di centrocampo nella mediana folta di Nicolato: alla sua sinistra aveva Gianluca Frabotta, che oggi veste quella maglia ancora dei sogni. E si è comportato alla grande, con il solo difetto di aver avuto troppo cuore e troppo poco cervello: sceneggiata nella mischia e Mingueza che non l'ha perdonato. Peccato. Anche così però si costruiscono i grandi giocatori: con le delusioni più cocenti. E il rosso di ieri lo ricorderà per un po' di tempo...