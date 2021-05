Un gol sensazionale. E a firmarlo è stato l'ex Juventus Dani Mota Carvalho. L'attaccante, oggi al Monza, ha siglato l'1-0 del Portogallo ai danni dell'Italia Under 21: ci si gioca un posto nelle semifinali dell'Europeo di categoria.



La firma di Mota è stata di una bellezza rara: dopo uno spiovente su calcio d'angolo, l'undici lusitano si è attorcigliato e ha regalato una rovesciata alla Cristiano Ronaldo ai suoi. Nulla da fare per Carnesecchi, qualcosina in più avrebbe potuto farla invece Bellanova.