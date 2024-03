Teunancora in gol. Il centrocampista olandese, obiettivo di mercato della, ha realizzato un altro gol in questa giornata di Serie A, mettendo all'88' la ciliegina sulla torta nel match contro il Napoli che l'ha vinto per 3 a 0 allo stadio Maradona. Il classe 1998 è già arrivato a quota 11 reti in stagione: solo Judedel Real Madrid ha fatto meglio di lui tra i giocatori del suo ruolo nei maggiori cinque campionati europei (16). A ogni partita, insomma, Koopmeiners ribadisce perchè per la squadra bianconera sarebbe un grande colpo.