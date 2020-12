Cinque gol nelle ultime sette partite con il Paris Saint Germain. E' un periodo pazzesco per l'ex Juve Moise, un periodo da bomber vero. A Parigi sembra aver trovato terreno fertile per la sua consacrazione, e ieri ha dato nuova dimostrazione di strapotere con una rete incredibile contro il Montpellier: dribbling secco, palla sul destro e da posizione defilata una botta incredibile sotto la traversa. Guardate il video qui in basso.