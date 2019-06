El caño de James a Messi. Toma.



Invente señor Rodríguez, invente. Cierre al salir. #CopaAmericapic.twitter.com/bnK5rD7KeC — Solo Fútbol Goles (@goles_solo) 16 giugno 2019

con la maglia della Nazionale colombiana all'esordio in Copa America, in cui i Cafeteros hanno sconfitto l'Argentina per 2-0. Il trequartista, in uscita dal Real Madrid dopo aver terminato la propria avventura di due stagioni al Bayern Monaco, è seguito con grande interesse dalla, in particolare con la mediazione dell'agente Jorge Mendes e di Cristiano Ronaldo. Intanto, James fa entusiasmare la Colombia, in particolare