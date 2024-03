Dopo la straordinaria tripletta contro Israele, Albertsembra aver trovato il suo tocco magico. L'attaccante del Genoa ha ripetuto la sua performance nella finale dei playoff di qualificazione tra la sua Islanda e l'Ucraina.Al 30' del primo tempo, il numero 10 islandese ha sbloccato il punteggio della partita a Breslavia con un gol eccezionale: dopo aver ricevuto palla al limite dell'area ucraina, ha superato con un dribbling il suo compagno di club in rossoblù, Ruslan Malinovskyi, e successivamente ha superato un altro avversario, per poi scagliare un sinistro angolato che ha superato Lunin, portando la sua squadra in vantaggio.