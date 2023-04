Come racconta Calciomercato.com, lapotrebbe avere un'alleata nella corsa a Frattesi. Si tratterebbe della Roma, pronta a defilarsi. La trattativa si è raffreddata in questi mesi come conferma l'arrivo vicino di Aouar, ma Frattesi non ha ancora smesso di sperare. Il centrocampista era all'Olimpico giovedì scorso contro il Feyenoord. Qualcuno lo ha riconosciuto in tribuna e l'ha visto emozionarsi durante Roma, Roma, Roma all'inizio dei supplementari. Nel frattempo però la Juve sembra aver messo la freccia e anche il Brighton ha mosso i primi passi. La richiesta di Carnevali non cambia: 35 milioni. Con o senza contropartite (piacciono ancora Bove e Volpato). Importante sarà la qualificazione in Champions.