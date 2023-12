Con l'infortunio di Romero è il Tottenham il club che più sta facendo sul serio per Radu, e nelle prossime ore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com ci saranno i primi contatti per l'affondo a suon di milioni. Il Genoa chiede non meno di 30 milioni di euro per liberare l'ex-Juve già a gennaio e gli Spurs sono pronti a investire una cifra non così alta, ma comunque importante, per portarlo alla corte di Postecoglu.