L'ipotesi di vedere Jonathanalla Juventus sta prendendo sempre più corpo. Un indizio interessante è rappresentato dalle dichiarazioni di Timothy Weah, ex compagno di squadra di David al Lille. Weah ha rivelato che Jonathan è un suo grande amico e gli ha chiesto informazioni sulla Juventus. Anche se prendere informazioni non significa necessariamente che ci sia una trattativa in corso, questo aspetto non può essere minimizzato.I nomi finora accostati al reparto offensivo della Juventus hanno in comune il fatto di aver già giocato nella Serie A, dimostrando delle buone prestazioni nel campionato italiano. Tuttavia, questi calciatori spesso presentano un costo elevato e un'età che rende difficile pianificare a lungo termine intorno a figure di questo tipo. Tuttavia, queste considerazioni non si applicano a David, che ha solo 23 anni ed è reduce dalla sua migliore stagione da professionista. Ha segnato 26 gol in 40 partite in tutte le competizioni, giocando in uno dei cinque principali campionati europei. Anche se la Ligue 1 potrebbe non avere il livello medio della Serie A, è comunque un ottimo biglietto da visita.L'anello di congiunzione tra questa possibile trattativa è rappresentato dall'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Giuntoli aveva già iniziato a stilare una lista di giocatori appetibili per il Napoli, prima di decidere di chiudere il suo ciclo con il club partenopeo. L'idea del direttore sportivo era quella di replicare concettualmente il trasferimento di Victor Osimhen: acquistare la punta del Lille senza esitare a investire le risorse a disposizione. Osimhen arrivò al Napoli per 70 milioni di euro,. La sua valutazione è in crescita, ma bisognerà tener conto della sua volontà di misurarsi in un contesto più prestigioso e del fatto che gli restano solo due anni di contratto con il Lille.