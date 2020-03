Semplicemente, il Psg è di un altro livello. E a guardare la prestazione fornita dai ragazzi di Tuchel al Groupama, qualcuno alla Juve dovrà aver percepito prurito ovunque. L'hanno sentito ai piedi, alle mani, sulle gambe che non andavano e che invece erano unica alternativa alle totali chiusure di Garcia. Comunque, è 4-1 senza storia a Lione, dove si giocava la semifinale di Coppa di Lega francese. E dove il Paris ha stravinto, faticando il giusto e andando pure in svantaggio dopo la rete di Terrier. Prima Mbappé con un guizzo sul colpo di testa di Kurzawa, quindi un rigore di Neymar (espulso Marcan) ribaltano la situazione in favore dei campioni di Francia. Prosegue un'altra prodezza di Mbappé campo aperto, corre come un matto e dribbla perfettamente il diretto avversario; in area di rigore, non si placa. In chiusura, la ribattuta di Sarabia da fuori area.



Quattro a uno, il finale: il Psg è praticamente in finale di Coppa di Lega. Ancora.