Una notte che vale una consacrazione. E una consacrazione che vale un bel pezzo di serenità, tranquillità, amore verso una piazza che ha saputo comunque dargli tanto. Nicolò Zaniolo ha spazzato via il Bodo/Glimt e ha regalato alla Roma la semifinale di una competizione europea come la Conference League: i giallorossi hanno battuto 4-0 i norvegesi dopo 2-1 subito all'andata. E il tocco sopraffino è stato quello dell'obiettivo numero uno della Juventus.



"Adesso? Varrà 100 milioni", l'ironia ancora dei tifosi bianconeri sui social. Che però si sono goduti un Zaniolo al massimo della forma psicologica e fisica. Oltre i tre gol, è stata una gara davvero onnipotente. E con tante incertezze sul futuro, sta subentrando un desiderio forte: quello di vederlo presto in maglia Juve.



