Kenan. Ormai non fa più notizia. Ormai è una storia che aspetta solo di spiccare il volo. La stella turca della Juventus Under 19 di Paolo Montero ha segnato anche nella prima partita da titolare nella nazionale under 21. E tornano le voci sul suo futuro, sempre più intricato, sempre più da sciogliere.Intanto, Yildiz prepara la scalata in Next Gen, obiettivo dichiarato del calciatore. Kenan vuole infatti mettere minutaggio tra i professionisti e approdare quanto prima nel calcio dei grandi, dopo un ottimo inizio con al formazione Primavera. Prestazioni che hanno destato anche l'attenzione di squadre importanti, come il Benfica (su tutte): il club portoghese, ai quarti di Champions, vuole strapparlo subito alla Juventus. Per ora tutti gli assalti sono stati respinti al mittente, ma dal Portogallo si insiste. Iltornerà alla carica con una super offerta. Anche per il percorso di crescita del giocatore.