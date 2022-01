Super vittoria del Villarreal in Liga. I prossimi avversari della Juventus in Champions League hanno superato il Maiorca per 3-0. A segno subito, dopo 12 minuti, con un'autorete di Franco Russo. Poi il raddoppio di Manu Trigueros e infine il rigore di Dani Parejo.



Al momento il Villarreal è sesto in classifica, a una sola lunghezza dal quarto posto occupato da Atletico Madrid e Real Sociedad. Queste ultime hanno però due partite in più rispetto al Sottomarino Giallo.