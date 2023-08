Emergendo dallo sfondo e diventando il protagonista indiscusso, Lazarriscatta se stesso per. Dopo essere tornato titolare dopo la controversia estiva che lo aveva quasi allontanato da Udine e prossimo al passaggio all'Inter, il calciatore serbo ha appena sbloccato la partita a Salerno a favore della squadra bianconera. È stata un'azione splendida orchestrata dagli uomini di Sottil e finalizzata da Samardzic, che non ha esitato di fronte a Ochoa e con un tiro di sinistro ha portato l'Udinese in vantaggio. Ora la squadra conduce 1-0 contro la Salernitana.