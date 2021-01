3









Chissà se ci hanno pensato, alla Continassa. Alla grande crescita che sta avendo Cristian Romero, centrale difensivo, praticamente ex Juve e nuovo punto di forza di un'Atalanta che ha il grande merito di rigenerarsi a prescindere dalle operazioni di mercato. Per Gazzetta, il difensore è il migliore nella vittoria bergamasca a San Siro, contro la capolista Milan. "Sblocca la gara, la chiude con l'assist a Zapata e in mezzo infila una prova imperiosa. Nessuno aveva fermato così Ibra. Ha negato l'esistenza del sedicente dio. Che personalità".