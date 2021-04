Questo è un Pogba da urlo. E per qualcuno da 'versione Juve', di come insomma non si vedeva da tempo. Paul è infatti tornato ad aiutare lo United sul più bello e cioè nelle gare che scottano di Europa League: dopo aver giustiziato il Milan, la sua nuova vittima è la Roma di Fonseca. E con il gol e le palle giuste per il Matador Cavani, il francese è tra i principali trascinatori del Manchester verso una finale praticamente a un centimetro.



IL CONTRATTO - Ma cosa vuol dire questa vittoria, questa nuova possibilità di trionfare, anche in ottica futuro? Al momento, la situazione di Paul non è cambiata: ha ancora un contratto in scadenza nel 2022 e tra i club fissi su di lui c'è sempre e sempre ci sarà la Juventus. Un anno fa, senza pandemia, le strade avrebbero potuto incrociarsi. E ora? Tutto è parecchio più difficile, particolarmente la situazione economica dei bianconeri (e questo senza considerare l'eventualità Europa League nella prossima stagione, chiaramente disastrosa). Raiola, l'agente, dopo lo strappo in inverno pare abbia riallacciato i contatti con lo United: nulla è scontato, tranne un aspetto. Cioè che la Juventus quest'estate non potrà permetterselo, salvo clamorose cessioni. Se dovesse restare e poi andare a scadenza nella prossima annata, allora, la situazione potrebbe cambiare.



Leggi i commenti nella gallery dedicata