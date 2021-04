Uomo mercato che piace molto alla Juventus, Mauro Icardi è stato protagonista indiscusso della sfida vinta per 3-2 dal Paris Saint Germain contro il Saint Etienne in cui il suo gol a tempo scaduto ha regalato ai parigini una vittoria fondamentale nella corsa al titolo della Ligue 1.



Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, ha parlato così di Mauro: "​Oggi la vittoria è arrivata all'ultima giocata. Non so se porterà al titolo, ma la mia squadra ci crede sempre e non molla mai. Nel calcio, vittorie del genere arrivano quando te le cerchi. Ce l'abbiamo fatta, altre volte non siamo stati così bravi. Icardi? Il suo gol è stato fondamentale.