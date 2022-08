Come racconta Gazzetta, la presentazione ufficiale della Roma si era aperta in modo meraviglioso con una festa suggestiva davanti ai 65mila dell’Olimpico e si è chiusa con la vittoria netta per 5-0 contro gli ucraini dello Shakhtar.I quattro tenori giallorossi, già ribattezzati Fab Four. Forse perché accanto a loro è destinato a esibirsi anche uno come