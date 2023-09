La Serie A dopo sei giornate regala una classifica che sa del lungo percorso che ci aspetta da vivere, con tante squadre in pochi punti e un distacco tra le prime e le ultime che può apparire già netto, salvo poche eccezioni. Dal Milan alla Fiorentina, sei squadre (7 col Lecce) in 5 punti, tutte lì per prendersi un posto in Europa e i conseguenti super incassi che regalerà la nuova Champions League. L'obiettivo primario, perciò, è di piazzarsi tra le prime quattro un po' per tutti e poi puntare in alto, ma solo successivamente, sognando lo scudetto. Perché da questo dipende la sopravvivenza.La Juve dopo la squalifica di quest’anno ha necessità di esserci di nuovo, anche con i conti controllati e un mercato sostanzialmente non fatto, ma dovrà esserci. E l'obiettivo di Max Allegri è proprio questo: la sua gestione deve appunto far leva sul fatto di non esserci, per trasformarlo in un punto di forza che garantisca una predisposizione al pressing e alla velocità d’esecuzione quando le altre saranno stanche, limando, così, la differenza qualitativa.