Sono appena terminate le visite mediche di Weston McKennie e Alex Sandro, arrivati al J-Medical nel primo pomeriggio odierno dopo essere rientrati con la squadra dalla Spagna, post Villarreal-Juve. Secondo quanto trapelato finora, a preoccupare di più sono le condizioni del centrocampista statunitense, che ieri sera dovrebbe aver rimediato la frattura del metatarso e potrebbe essere costretto a restare ai box per parecchio tempo, forse per tutto il resto della stagione. Si attendono ora aggiornamenti ufficiali - anche per quanto riguarda il terzino brasiliano, colpito da un problema muscolare - da parte della Juve.