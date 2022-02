Paulo #Dybala è arrivato al JMedical per le visite di controllo

@Marcamat0 pic.twitter.com/W16pxW9REa — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 20, 2022

Iniziano le visite mediche di Paulo: l'attaccante bianconero è arrivato al JMedical, dove si sottoporrà a nuovi esami per valutare l'entità dell'infortunio e la possibilità di partire per la Spagna, dove la Juventus è attesa dall'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal.L'attaccante argentino ha sentito un indurimento all'altezza del flessore nell'ultimo match con il Torino. Dalle prime ricostruzioni, non dovrebbe essere nulla di serio, ma resta a rischio la sua presenza in Champions.