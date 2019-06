Aspettando Sarri, oggi è stato il primo giorno in bianconero per Merih Demiral. Il difensore turco, come raccolto da Calciomercato.com, si è presentato al J Medical dove ha svolto le visite di rito in vista dell'inizio dell'avventura alla Juventus. Juve che ha acquistato il giocatore dal Sassuolo per 15 milioni di euro: questo l'investimento per un classe '98 che ha convinto tutti nei sei mesi agli ordini di De Zerbi (14 presenze e 2 gol).



DEMIRAL ALLA CORTE DI SARRI - La dirigenza juventina ha apprezzato la crescita di Demiral, arrivato al Sassuolo dall'Alanyaspor con un affare chiuso proprio in sinergia con i campioni d'Italia. Il 21enne è stato identificato come un innesto giovane da mettere subito a disposizione di Maurizio Sarri: nei piani della società non c'è una cessione in prestito, Demiral si giocherà le proprie carte nel reparto composto da Chiellini, Bonucci e Rugani, aspettando un probabile nuovo innesto.