di Cristiano Corbo, inviato a Torino

E' il giorno di Barbieri, è il giorno delle visite mediche. ​La Juventus abbraccia il suo nuovo esterno basso, classe 2002, che sarà uno degli elementi di spicco dell'Under 23 di Zauli. L’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per 1,4 milioni di euro compresi bonus, strappando il ventenne ad una folta schiera di concorrenti, anche di grande calibro come Atalanta, Sassuolo e Chelsea, che erano venute a visionarlo da vicino. Colpo in prospettiva per la Juve dunque, sempre attenta a mettere le mani sugli astri nascenti del calcio italiano.



10.40 - Il giocatore è appena arrivato insieme ai suoi agenti