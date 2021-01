Visite mediche in corso per Elia Petrelli. Il centravanti della Juventus Under 23 si è presentato poco fa al J Medical per sostenere alcuni esami per conto del Genoa. Una prassi visto che il giocatore rientrerà nell'affare Rovella. Un secondo "capitolo" dopo quelle svolte ieri da Portanova. Ultimi dettagli prima dell'ufficialità.