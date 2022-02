#Chiellini esce dal JMedical dopo aver svolto le visite mediche pic.twitter.com/6v24jRPqIj — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 8, 2022

Visite mediche concluse per Giorgio. Il difensore dellasi è presentato alintorno alle 8.30, per poi lasciare il centro circa un'ora dopo, come raccolto dal nostro inviato a Torino. Per lui si sono resi necessari alcuni accertamenti dopo il problema al polpaccio accusato domenica sera durante la sfida contro il Verona.Secondo quanto filtrato già nella giornata di ieri, è probabile che l'infortunio lo costringa ai box per un periodo relativamente lungo, con i tempi di recupero che potrebbero arrivare fino al derby con il Torino e alla gara di andata degli ottavi di Champions League con il Villarreal. Si attendono ora notizie ufficiali da parte della Juve.