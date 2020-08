Non solo Weston McKennie. Questa mattina sono arrivati al J Medical sia Gigi Buffon che Juan Cuadrado per alcuni controlli di routine. Il portiere bianconero è arrivato tenendo per la mano due dei suoi figli e sorridendo ai cronisti presenti per documentare l'arrivo (pochi minuti prima) del nuovo centrocampista statunitense della Juventus. Mattinata trafficata alla Continassa, insomma. Oltre a McKennie anche Buffon e Cuadrado.



Scorri o clicca sulla gallery per i video del colombiano e di Gigi al centro medico bianconero