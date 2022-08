Fiato sospeso. Perché anche se non si gioca, oggi si può scrivere un pezzo fondamentale della Juve che sarà. Almeno nella prima parte di stagione. Beh, basta guardare i disponibili per il debutto in Serie A. Moise Kean e Adrien Rabiot sono squalificati,sono in infermeria. E Allegri aspetta notizie anche dal mercato, ma soprattutto sui fronti Pogba e McKennie.- Per Weston si tratta di lussazione alla spalla sinistra. Lo staff medico bianconero l’ha subito ridotta, risistemando la fuoriuscita della testa dell’omero dalla sua sede naturale, ma già mercoledì il centrocampista texano verra visitato e si valuteranno con precisione i tempi di recupero. Come racconta Tuttosport, l'intenzione è di continuare con terapia conservativa, riabilitazione e rinforzo muscolare. I tempi di recupero dovrebbero assestarsi intorno aiOggi è il giorno della verità per Pogba. Appuntamento a Lione, con il professor Bertrand Cottet-Sonnery. Non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di operazione, a poco a poco capirà e chiarirà ogni dubbio. A seconda della decisione, tempi di recupero diversi. Con la meniscectomia, cioè l’asportazione del pezzettino di menisco rotto, lo stop è di 40-60 giorni, con la sutura meniscale, cioè la cucitura del pezzetto rotto,