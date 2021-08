Visite in corso per Moise. L'ormai ex attaccante dell'Everton è al JMedial per svolgere i controlli di rito prima di apporre la firma sul contratto e di diventare un calciatore della Juventus. Kean è tornato a Torino già nella tarda serata di ieri, mentre all'Allianz Stadium si consumava la vittoria dell'Empoli sui bianconeri.Una volta riscontrata l'idoneità sportiva, arriverà allora la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026. E' Kean il primo rinforzo dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. E la Juve lavora affinché non sia l'unico. Staremo a vedere.