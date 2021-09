Visite di controllo al JMedical per. Il centrocampista brasiliano, che ieri ha avuto una brutta disavventura con la sua Ferrari, oggi ha recuperato la visita di controllo inizialmente in programma per ieri. Il giocatore è completamente ristabilito e non ha avuto alcun tipo di problemi dal tamponamento di ieri. Il rientro dunque si avvicina: Arthur è atteso in gruppo dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali.