I ragazzi dello Juventus Training Camp Veigy Foncenex in visita all'Allianz Stadium e allo Juventus Museum pic.twitter.com/tv9gTIWDo0 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 28, 2021

La Juventus ha tante academy sparse in giro per il mondo, quindiQuanto è bello poter far respirare a quei bimbi della grande famiglia Juve l'atmosfera dell'Allianz Stadium e del J Museum, ovvero del club più vincente d'Italia! Ed è quello che è successo oggi, con la bella visita di questi ragazzini francesi: