Visite terminate per Facundo Gonzalez, ora le firme in sede



Ma prima foto e autografi con i tifosi pic.twitter.com/smVwy3vgWL — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 7, 2023

Visite mediche terminate per, che ha lasciato il JMedical intorno alle 14.45 di oggi dopo i controlli propedeutici alla firma del contratto con la, che arriverà a breve. Ancora incerto il prossimo futuro del difensore classe 2003 acquistato dal Valencia, che potrebbe rimanere in bianconero per un'esperienza in Next Gen oppure trasferirsi in prestito in una squadra di Serie A dove troverebbe più spazio. Per il giovane giocatore, apparso sorridente e rilassato, c'è stato anche il momento per foto e autografi ai tifosi. Guarda il video qui sotto.