Oggi alla Continassa, ad assistere a Juventus-Novara, c'è stata una spettatrice molto speciale. L'ex tennista Gabriela Sabatini, che in carriera è stata tra le prime 3 giocatrici del mondo ed è stata vincitrice di uno Us Open e 4 volte degli Internazionali d'Italia (in procinto di svolgersi per l'edizione 2020 a Roma). Ma qual è il suo legame con la Juve? Gabriela è zia di Oriana Sabatini, fidanzata di Paolo Dybala (oggi la Joya era presente a bordo campo insieme all'altro infortunato De Ligt). Il club bianconero le ha regalato una maglia con la numero 10, proprio il numero di Dybala, e il suo cognome Sabatini.