Nella giornata di ieri si è conclusa l’iniziativa che ha visto coinvolte diverse squadre giovanili bianconere (dall’U19 all’U14) nella visita di due icone del nostro club: lo Juventus Museum e l’Allianz Stadium.È stato un viaggio semplicemente emozionante per i nostri giovani ragazzi ed è stato pensato per far conoscere loro la straordinaria e vincente storia di una società come la Juventus e di fargli vivere la magica atmosfera che solo la nostra casa, l’Allianz Stadium sa regalare.Non c’era modo migliore per iniziare la nuova stagione e soprattutto per continuare il loro percorso di crescita e di maturità con l’obiettivo di volersi migliorare giorno dopo giorno per trasformare in realtà il sogno di arrivare in Prima Squadra per vestire quella maglia bianconera che tanti campioni hanno indossato nel passato, indossano nel presente e indosseranno nel futuro.In bocca al lupo, ragazzi, per l’inizio della nuova stagione!