DaFare parte della Juventus non significa soltanto vestire la nostra maglia e scendere in campo, ma anche e soprattutto conoscere la vincente storia di questo glorioso Club.Per questo motivo è importante che anche i più piccoli, per intenderci i giovani bianconeri dell'Attività di Base, siano consapevoli della grandezza della realtà nella quale si trovano non soltanto dal punto di vista sportivo.In questo senso le nostre due squadre Under 14, guidate dai due tecnici Andrea Fabio De Martini e Federico Di Benedetto - accompagnate anche dal preparatore atletico Alessandro Giacosa e dal preparatore dei portieri Silvio Gonella -, hanno visitato lo Juventus Museum con grande meraviglia una volta arrivate nel Tempio dei Trofei alla vista di tutte le coppe vinte dalle nostre squadre.Poi, immancabile il tour all'Allianz Stadium dove si respira un'aria diversa. Un palcoscenico che, siamo sicuri, ognuno dei nostri piccoli atleti vorrebbe calcare almeno una volta nella vita con la maglia della Juventus addosso.Continuate così, ragazzi!