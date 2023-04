DaGiornata a Vinovo per Enrico Sbardella. Il coordinatore delle Nazionali Giovanili femminili ha visitato le strutture del Training Center, ma non solo. L’agenda della giornata è stata fitta, partendo dall’incontro con Stefano Braghin, Head of Juventus Women e con i responsabili bianconeri del settore giovanile femminile, per poi passare a un’interessante tavola rotonda insieme ai tecnici del settore agonistico e per concludere con la visione di un allenamento dell'Under 19 femminile.Un momento di confronto molto interessante nell’ottica di una proficua e continua collaborazione.