@DanieleRugani ha lasciato il ritiro e non sarà a disposizione per la partita di oggi a causa di una gastroenterite.#VeronaJuve — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2021

Massimilianosembrava pronto a schierarlo da titolare, ma Danielenon sarà nemmeno della partita. Il difensore dellaè infatti alle prese con una gastroenterite, per cui è stato costretto a lasciare il ritiro e non sarà a disposizione per il match del tardo pomeriggio al "Bentegodi" contro ildi Igor Tudor. Lo ha ufficializzato lo stesso club bianconero sul proprio profilo Twitter, a circa due ore dal fischio d'inizio.