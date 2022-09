Si è parlato molto del concetto di "Juve virtuale" espresso da Massimilianonel corso della chiacchierata-intervista a Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Lo stesso tecnico livornese è tornato su quelle parole, spiegando cosa intendesse: "Con Mario Sconcerti ho un ottimo rapporto, non lo sentivo da 4 anni. E' stata una chiacchierata ed è stata messa giù come un'intervista. Il succo, quello che ho letto, è che non è questione una Juve virtuale: se metti la rosa al completo, oggi non ce l'abbiamo. Non c'era bisogno di Sconcerti, era una cosa plausibile per tutti, credo".