Doppio successo per le Under impegnate oggi in match ufficiali. L'Under 19 Femminile sconfigge il Napoli in trasferta, mentre l'Under 17 maschile vince a Vinovo contro la Pro Vercelli.



UNDER 19 FEMMINILE



Dopo il successo delle Juventus Women di ieri, che è valso il quarto titolo consecutivo, vince anche l'Under 19 Femminile di Silvia Piccini. Le bianconere, che hanno chiuso il Girone A al primo posto, si sono imposte 6-1 in casa del Napoli nella gara d'andata dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto.



Di Beccari (doppietta), Pfattner (doppietta), Giordano e Arcangeli i gol. Ritorno in programma la prossima settimana a Vinovo.



UNDER 17 MASCHILE



Successo anche per l'Under 17 maschile di Mister Pedone che, a Vinovo, sconfigge 4-0 la Virtus Entella. Ottima prova dei bianconeri, in vantaggio con Turco dopo appena 3 minuti. Lo stesso attaccante raddoppia poi al 10' e al 22' sigla la tripletta personale. Al 18' della ripresa arriva anche il poker firmato Ledonne.



Il successo significa sorpasso in vetta alla classifica ai danni del Genoa: 8 punti in 4 gare per la Juve, contro i 7 dei liguri.