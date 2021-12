UNDER 17 MASCHILEIl Derby è sempre il Derby. Oggi è toccato all’Under 17 affrontare i pari età del Torino, in trasferta, e al triplice fischio sono stati i bianconeri a festeggiare. La gara è finita 2-0 con un gol per tempo: di Anghelè il gol che sblocca il match dopo appena sei giri di orologio, di Marino ala mezz’ora, subentrato dalla panchina, il definitivo gol del raddoppio. Un successo pesante quello della squadra di Mister Pedone che torna alla vittoria dopo il pari a reti bianche di Vinovo contro il Bologna. Disponibile il tabellino della sfida contro i granata.UNDER 16Vince anche l’Under 16 di Mister Panzanaro: 3-2 sul campo dello Spezia nel match valevole per l’ottava giornata di campionato. I bianconeri danno continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Sampdoria e salgono a quota 17 in classifica e si posizione al terzo posto, a pari punti con il Monza secondo e a una sola lunghezza di distanza dal Torino capolista. Di Pugno, Ngana e Piccinin le tre reti della Juve che riesce a portare a casa l’intera posta in palio soltanto al 44’ della ripresa, dopo essersi trovata avanti due volte (1-0 e 2-1). Consultabile il tabellino dell’incontro.UNDER 15Successo netto anche per l’Under 15 allenata da Mister Benesperi. Con due reti nel primo tempo e una nel secondo i bianconeri infilano il secondo successo di fila. Dopo quello di due settimane fa contro la Sampdoria arriva un altro 3-0, questa volta contro lo Spezia e in trasferta. A segno per la Juve due volte Russo e una Verde per il definitivo tris. Tre gol per tre punti importanti in chiave classifica: con questo successo la squadra di Mister Benesperi sale a quota 15 dopo 8 partite, al terzo posto in classifica. Qui sotto il tabellino dell’incontro.