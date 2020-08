Tuttosport dedica gran parte della prima pagina al messaggio juventino di Cristiano Ronaldo pubblicato ieri sui social: “Juve, vinciamo tutto – Subito stregato da Pirlo, Ronaldo giura fedeltà e non si pone limiti: “Pronti per conquistare Italia, Europa, mondo. Siamo tornati e siamo più forti che mai!”



Il Corriere dello Sport apre con il triangolo di mercato che coinvolge Juve, Roma e Napoli per il futuro intrecciato dei propri attaccanti: “Dzeko-Milik in 48 ore – La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco”.



Spazio al possibile ritorno di Moise Kean in prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “La Juve prepara il ritorno di Kean”. Continua poi: “Euforia Ronaldo: “Vinciamo tutto”.