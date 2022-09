Come se fosse incastrata in un loop. Un incantesimo – una maledizione – dalla quale la Vecchia Signora non riesce ad uscire. Un eterno ripetersi:. Una squadra che tiene il baricentro basso, che quando passa in vantaggio rinuncia a giocare e concede il possesso palla all’avversaria.. Così come è desolante la condizione fisica. La Juve non mette sotto l’altra squadra nemmeno dal punto di vista fisico, eppure nei secondi 45’ sta diventando un leitmotiv il tracollo fisico, i calciatori che si fermano per crampi o piccoli problemi muscolari, medici e addetti del JMedical in preallerta per la mattina dopo.. Come si può essere soddisfatti dopo un pareggio contro la Fiorentina? Ok, mancano Pogba e Chiesa e Di Maria è ancora a mezzo servizio, ma gli altri effettivi non sono sufficienti, quantomeno, a impensierire la Viola e non farsi mettere sotto? Che futuro – o presente – può avere una squadra che si affida esclusivamente agli spunti e alle abilità delle individualità? Stonano ancora di più, però, se possibile, le dichiarazioni sulla Champions League: “Psg? Siamo realisti, la partita contro il Benfica è quella che conta”. Frasi giustificabili se provenienti da un club di seconda fascia che in Europa punta a fare bella figura con il sorriso stampato in faccia per l’opportunità che le è capitata.Eppure, alla fine della sessione estiva del mercato, non sembrano essere questi i piani. Finalmente, e qui una nota di merito, la squadra è stata costruita sulle indicazioni di chi la guida dalla panchina.