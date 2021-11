Sette stagioni di fila. La Juve supera la fase a gironi ormai da un pezzo e centrarla anche quest'anno sembra un gioco da ragazzi. O meglio: di punti, ché persino uno basterebbe a portare a casa il prossimo turno e un gruzzoletto niente male. Quanto? Ben 25 milioni di euro, come racconta Tuttosport. Sarebbe esattamente la metà di quanto si potrebbe girare nelle casse della Fiorentina per portare a casa DusanEcco, vincere per Dusan. Subito dopo aver vinto per se stessi: il tesoretto servirà per l'affondo all'attaccante serbo della Viola, magari già nel mercato di gennaio. Finora, per TS, la juve si è assicurata 51 milioni di euro di montepremi su oltre 2 miliardi messi a disposizione dalle erogazioni dell'Uefa. 15,6 dalla partecipazione alla Coppa, 30,7 di ranking storico decennale, 5,7 di market pool. Andare agli ottavi porterebbe 10 milioni di premi, 5 di incassi e 5 dall'indotto; il montepremi sarebbe di 76 milioni di euro.