La vittoria asarebbe importante non solo in ottica classifica ovviamente ma anche per un altro fattore. Ovvero accendere l'Allianz Stadium in vista del prossimo impegno dei bianconeri, sabato contro l'Udinese. Come riporta Tuttosport, la Juve aveva chiuso prima della sosta con due grandi vittorie in casa con Inter e Lazio. Ripartire alla grande con tre punti contro la Cremonese renderebbe il clima tra pochi giorni sicuramente caldo e sarebbe un bene per la squadra.