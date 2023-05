La prima rete europea del prodotto del vivaio giallorosso Edoardo Bove regala alla Roma la vittoria nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e fa balzare gli uomini di Mourinho in vetta alla lavagna dei bookie per la vittoria della seconda competizione internazionale consecutiva: vale infatti 3,15 volte la posta il trionfo romanista, seguito a 3,35 dal successo della Juventus, fermata sul pari dal Siviglia, visto vincente a 3,75. Ultimo in quota il Bayer Leverkusen, offerto a 4,60. Per gli esperti Snai, sembra in discesa il passaggio del turno alla finale della Roma, dato a 1,55 contro il 2,45 del Bayer Leverkusen, mentre insegue la Juventus, a 2, con la quinta finalissima in dieci stagioni del Siviglia, fissata a 1,80. A Budapest, il 31 maggio, l’incrocio più probabile è quello tra Roma e Siviglia, a 2,75, con un ultimo atto tutto azzurro invece proposto a 3. In Conference League, dopo la sconfitta in rimonta subita in casa contro il Basilea, si complica i piani della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si gioca infatti a 2,25 la qualificazione viola, contro l’1,65 del passaggio del turno svizzero; difficile la vittoria della competizione per Biraghi e compagni, vista ora a 4,60, dietro proprio al Basilea, a 4,45, e il West Ham, favorito dei bookie, a quota 2.